TGS : tri-Ace donne RDV le 20 septembre [UP : Resonance of Fate Remaster ?] TGS : tri-Ace donne RDV le 20 septembre [UP : Resonance of Fate Remaster ?]

Le studio tri-Ace donne rendez-vous aux fans avec la tenue d'un Live Stream le 20 septembre dans le cadre du TGS, avec l'annonce d'un nouveau projet visiblement assez avancé puisqu'on nous promet déjà une présentation de gameplay.



Pas d'indices pour le moment mais il devrait vraisemblablement s'agir d'un jeu console(s) vu qu'on trouvera parmi les invités sur scène Oshou du magazine Dengeki PlayStation.



Notons tout de même que l'absence de représentants Square Enix laisse peu d'espoir pour un nouveau Star Ocean (bien qu'envisagé) ou autres fantasmes de longue date.



UPDATE



Coïncidence : la marque Resonance of Fate vient d'être déposée auprès de l'organisme de classification allemand, indiquant des versions PC et PlayStation 4 (le titre n'est jusque là sorti que sur PS3 et 360).