Nintendo Online : le planning des jeux NES Nintendo Online : le planning des jeux NES

Nintendo a mis à jour son site officiel pour évoquer quels seront les titres NES disponibles les premières semaines qui suivront le lancement du service payant Nintendo Switch Online, avec vous le remarquerez des versions dites « spéciales » (affublées d'un *) sans que Nintendo n'ait encore apporté de précisions à ce sujet.



Titres du lancement



- Balloon Fight

- Baseball

- Donkey Kong

- Double Dragon

- Dr. Mario

- Excitebike

- Ghosts'n Goblins

- Gradius

- Ice Climber

- Ice Hockey

- The Legend of Zelda

- Mario Bros.

- Pro Wrestling

- River City Ransom

- Soccer

- Super Mario Bros.

- Super Mario Bros. 3

- Tecmo Bowl

- Tennis

- Yoshi



Octobre



- Double Dragon (*)

- Gradius (*)

- Nes Open Tournament Golf

- Solomon's Key

- Super Dodge Ball

- Super Mario Bros. 3 (*)



Novembre



- Dr. Mario (*)

- Metroid (*)

- Mighty Bomb Jack

- Super Mario Bros (*)

- TwinBee



Décembre



- Adventures of Lolo

- The Legend of Zelda (*)

- Ninja Gaiden

- Wario's Woods