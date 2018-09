Luigi's Mansion 3 officialisé sur Switch

Avec 5 millions de ventes pour le deuxième épisode, il était somme toute logique que Nintendo n'en reste pas là avec, et nous annonce du coup un troisième épisode à venir en 2019 sur Switch.Pas grand-chose pour le moment hormis cette courte vidéo de gameplay, et il faudra patienter pour en savoir plus.- Le jeu bénéficiera d'un mode coopération. On ignore en revanche si ce sera pour l'histoire ou dans un mode spécial à part (le deuxième épisode avait par exemple un mini-jeu jouable à quatre).