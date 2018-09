Left Alive détaille ses trois protagonistes Left Alive détaille ses trois protagonistes

Après le rapide trailer dévoilé il y a quelques jours, Left Alive a maintenant droit à quelques visuels pour surtout faire les présentations des trois principaux protagonistes, plongés au coeur d'un scénario dont les bases sont identiques à celles d'un Final Fantasy XII : deux gigantesques pays se font la guerre, l'un d'entre eux attaque l'autre en débutant par une petite ville frontalière (Novo Slava) pour perpétuer un massacre de masse.



Chacun des trois personnages au nom très compliqué fera partie des survivants de cette hécatombe, prêts à tenter une contre-attaque pour la liberté avec le peu de moyens à disposition. Mikhail Alexandrovich Shuvalov est l'un des membres de l'armée ruthénienne dont l'unité a été décimé par les forces de Garmoniya, le laissant désormais démuni de son Wanzer. Olga Sergevna Kalinina est une ancienne habitante de Garmoniya, ayant quitté son pays après la mort de sa fille pour rejoindre la fameuse ville de Novo Slava où elle est devenue policière. Enfin, Leonid Fedorovich Osterman est un ex-mercenaire, accusé (visiblement à tort) du meurtre de son chef de clan, et a réussi à échapper à la peine capitale « grâce » à l'attaque ruthénienne qui lui a permis de fuir la prison.



Prévu pour le 8 février 2019 au Japon, le titre bénéficiera d'une édition collector pour 25.000 yens (plus de 200€ HT) incluant le jeu, un gros artbook, l'OST et surtout une figurine probablement de haute qualité vu le prix du pack.



La sortie européenne reste signée pour un vague 2019, sur PC comme sur PS4.