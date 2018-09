Dragon Quest Builders 2 : nouvelles images Dragon Quest Builders 2 : nouvelles images

Lui aussi s'affichera pour le TGS la semaine prochaine mais en attendant, en voici toujours de nouvelles images qui résument rapidement quelques unes des nouveautés de cette suite, comme la mini-map forcément très mignonne, la possibilité d'avoir un moyen de locomotion maritime et une IA alliée, sachant que ce ne sera évidemment pas tout mais on aura le temps de revenir dessus d'ici la sortie.



Le lancement de ce Dragon Quest Builders 2 est d'ailleurs prévu le 20 décembre au Japon (PS4 & Switch) et rien n'a encore été annoncé pour l'Europe.