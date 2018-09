One Piece WS : les nouveaux persos d'Oda One Piece WS : les nouveaux persos d'Oda

En attendant le trailer TGS, One Piece : World Seeker vient s'illustrer avec quelques visuels scannés montrant deux personnages qui ne parleront pas à grand-monde, pas même aux fans, et pour cause : il s'agit de deux créations originales d'Eiichiro Oda.



On trouvera donc Isaac (scientifique en relation avec le CP-0) et Jeanne, dont on ne sait pas grand-chose. Notons également la silhouette d'un troisième personnage tenu encore secret, si ce n'est qu'il s'agit apparemment d'un cyborg.



Prévu pour 2019 sur PC, PS4 & One.