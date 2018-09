Alan Wake aura aussi sa série TV Alan Wake aura aussi sa série TV

Variety, qui a la langue bien pendue en ce moment, nous rapporte qu'une adaptation en série TV d'Alan Wake est en cours avec Contradiction Films, qui n'ont pas forte réputation à ce sujet, puisque déjà responsable de Dead Rising : Endgame et Mortal Kombat Legacy.



Peter Calloway (Cloak & Dagger) en sera le showrunner et on nous assure que l'adaptation suivra le scénario du jeu, en tout cas pour le point de départ puisque les scénaristes veulent « élargir le background de cet univers aussi fou que sombre ».



Sam Lake de Remedy, visiblement satisfait de ce projet, tient tout de même à rappeler que cela ne signifie pas qu'un Alan Wake 2 est en cours. Pour le moment en tout cas.