The Last Remnant : un remaster pour la PS4

Presque devenu une blague dans le Most Wanted Famitsu,va finalement faire son retour officiel sur PlayStation 4 avec un remaster qui arrivera d'ailleurs très rapidement : d'ores et déjà prévu pour le 6 décembre prochain au Japon (pas de date pour l'Europe).Il est en passant somme toute probable que le PC sera également concerné puisque Square Enix a retiré la semaine dernière l'original de la plate-forme Steam.- Prix plus bas que la norme (environ 40€).- Nouveau moteur (même si ça ne se voit pas trop).