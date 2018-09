Tales of Vesperia DE se posera aussi en janvier

Vous aimez les jeux japonais et vous avez de l'argent ? Alors prépare-vous à éponger votre compte en janvier prochain, un mois qui ne cesse de rajouter des candidats pour vous occuper pleinement dès le début de l'année.Car aprèset, c'est maintenantqui signe pour début 2019 et plus précisément le 11 janvier, sur PC, PS4, One et Switch.L'éditeur promet en passant une édition très spéciale pour fêter ce retour, qui contiendra au moins un steelbook. Pour le reste, patience.