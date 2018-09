[Rumeur] Halo 5 Guardians : vers un portage PC ? [Rumeur] Halo 5 Guardians : vers un portage PC ?

Trois ans que Halo 5 Guardians est disponible sur Xbox One et alors que la série est actuellement dans sa plus longue pause (on ne sait même pas quand sortira Halo Infinite), ce cinquième épisode pourrait bien tenter de conquérir quelques intéressés qui ne possèdent pas la console.



En effet, beaucoup ont repéré via la livraison de ses nouveaux stocks sur Amazon (et ailleurs on imagine) que Microsoft a modifié la jaquette de notre concerné, remplaçant le bandeau « Only on Xbox One » par « Xbox One Console Exclusive », ce qui pourrait laisser entendre l'arrivée du titre sur PC.



Rien d'officiel pour le moment mais il est de toute façon temps pour le Microsoft Store de rattraper son retard : hors spin-off, aucun épisode n'est sorti sur PC depuis 2007 (Halo 2) alors que l'éditeur a assuré que ce sera le cas pour tous ceux à venir.