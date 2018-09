Charts UK : Spider-Man brise les records Charts UK : Spider-Man brise les records

Le grand rush des sorties de fin d'année a démarré il y a quelques jours et Spider-Man distribue déjà des claques à tous ceux qui sont passés avant lui, récupérant chaque trophée de record pour les ranger sur son étagère :



- Il a fait deux fois plus de ventes que God of War sur le même laps de temps.

- C'est le meilleur lancement de 2018 (devant Far Cry 5).

- Meilleur lancement de l'histoire pour un jeu Marvel.



A coté de tout ça, on en oublierait que Dragon Quest XI est désormais disponible, sans avoir de données précises si ce n'est cette deuxième place uniquement dans la version PS4 (la version PC étant exclusive à Steam, elle n'est donc pas prise en compte).



Destiny 2 Forsaken se contente lui de la 8ème place mais on sait que ce genre de cas se joue surtout sur le numérique.



1. Spider-Man (N)

2. Dragon Quest XI (N)

3. GTA V (=)

4. F1 2018 (-3)

5. Crash Bandicoot Trilogy (-1)

6. PES 2019 (-4)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

8. Destiny 2 Forsaken (N)

9. PUBG (-2)

10. LEGO Les Indestructibles (+2)