Civilization VI part conquérir la Switch

La Switch n'est pas la console la plus soutenue par les éditeurs tiers, mais certaines annonces arrivent à surprendre. Car après avoir accueillir un Football Manager (une première sur console en six ans), l'hybride aura le privilège d'ajouter à son catalogue Civilization VI, disponible jusque là uniquement sur PC/Mac/Linux et iPad.



TakeTwo le publiera le 16 novembre prochain et à défaut de visuels ou d'une vidéo, on nous annonce que cette édition prendra en compte toutes les MAJ sorties, en plus d'inclure les quatre contenus DLC ajoutant les branches Vikings, Pologne, Perse et Australie.