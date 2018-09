Zone of the Enders 3 : un nouvel espoir ? Zone of the Enders 3 : un nouvel espoir ?

Le groupe Cygames prend de plus en plus de poids dans l'espace vidéoludique. En marge des annonces de Granblue Fantasy Project sur PS4 (signé Platinum Games) et du partenariat mobile avec Nintendo pour Dragalia Lost, l'entreprise a accompagné Konami pour la sortie PS4 & PC de Zone of the Enders : The 2nd Runner, disponible depuis cette semaine.



Mais ils ne comptent pas en rester là.



Interviewé par Dengeki, Kenichi Kondo (Cygames) a déclaré être désormais très intéressé pour produire un Zone of the Enders 3, et qu'il espère que le remaster précité se vendra suffisamment bien pour motiver ceux qui tiennent le chéquier.



Et d'ailleurs, Noriaki Okamura (producteur général chez Konami) en a rajouté directement une couche :



« De mon point de vue strictement personnel, j'aimerais que Cygames développe un nouvel épisode. »



Quant à Kondo :



« Je veux que le prochain épisode arrive, et je veux qu'il soit aussi bon que possible. Même au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de fans de Zone of the Enders et si c'est possible, cela se fera. Bien sûr, je ne sais pas si ce sera ZOE3 ou ZOE : The 2nd Runner 2, ou quelque chose d'encore différent, mais j'aimerais vraiment faire un nouvel épisode. »



Croisons les doigts.