One Piece : World Seeker n'arrivera qu'en 2019 One Piece : World Seeker n'arrivera qu'en 2019

C'est d'un ton très ironique que l'on peut lâcher un « Quelle surprise ! » en apprenant le report de One Piece : World Seeker, la nouvelle adaptation sauce open-world prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Prévu pour cette année mais toujours sans date de sortie précise alors que nous sommes déjà en septembre, c'est donc en toute logique que nous apprenons son arrivée courant 2019, toujours sans la moindre précision pour le moment.