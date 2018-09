TGS : Ace Attorney prend son rendez-vous TGS : Ace Attorney prend son rendez-vous

Capcom nous avait promis que la franchise Ace Attorney ferait ses débuts sur Switch pour cette année fiscale, au Japon du moins, et il était temps d'en montrer la couleur : l'éditeur annonce la tenue d'un panel TGS spécialement dédié à la série, prévu le 22 septembre à 16h00 heure locale, et donc 9h00 chez nous.



D'une durée de 40 minutes, ce petit event est déjà annoncé comme 'incontournable' pour les fans.



Profitons-en pour rappeler que selon les rumeurs, Capcom compterait sortir trois jeux sur la console de Nintendo : deux compilations qui réuniraient l'essentiel de la saga, et bien entendu un épisode pleinement inédit.