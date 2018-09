THQ Nordic s'offre maintenant Kingdoms of Amalur THQ Nordic s'offre maintenant Kingdoms of Amalur

Qui se souvient de Kingdoms of Amalur : Reckoning ? Qu'importe le nombre, THQ Nordic fait partie du lot et vient une nouvelle fois de sortir le chéquier pour récupérer cette licence des mains de 38 Studios.



Connaissant le groupe, on peut légitimement s'attendre à l'annonce d'un remaster dans les mois à venir, ce qui donnera l'occasion à certains de découvrir un action-RPG pas désagréable du tout, sorti sur old-gen et édité par Electronic Arts à l'époque.