FIFA 18 a tapé les 24 millions de ventes FIFA 18 a tapé les 24 millions de ventes

Difficile aujourd'hui de faire un point précis sur les ventes de certains AAA entre les charts US et européennes qui ne veulent pas souvent nous donner du chiffre, et la part du dématérialisé qui fait qu'aujourd'hui, un démarrage qui semble un peu bidon ne l'est pas tant que ça.



Electronic Arts par exemple n'a pas coutume de donner des chiffres quand ce n'est pas son CA, mais voilà que l'éditeur a une soudaine envie de montrer à quel point FIFA règne sur le monde. On apprend donc que FIFA 18 a dépassé les 24 millions de ventes à travers le monde, ce qui fait grimper la série à 260 millions d'unités en l'espace de 25 ans.



Ce chiffre n'inclut évidemment pas les joueurs de FIFA Mobile ni ceux de FIFA Online (en Asie), les deux étant des F2P qui ont attiré respectivement 193 millions et 115 millions d'intéressés.



FIFA 19 arrivera de son coté le 28 septembre prochain sur PC, PS4, One et Switch.