Nintendo reporte son N-Direct Switch & 3DS Nintendo reporte son N-Direct Switch & 3DS

L'heure n'est pas à l'actualité pour Nintendo, et c'est compréhensible. Le Japon et plus particulièrement Hokkaido viennent d'être touchés par un énorme tremblement de terre ayant causé au moins 9 morts, plus de 160 blessés et des dizaines de disparus, avec le risque important de répliques dans la semaine.



De fait, la firme annonce que le Nintendo Direct prévu de base cette nuit est reporté à un peu plus tard, sans plus de précisions pour le moment.