Anthem : les DLC narratifs seront gratuits

A l'instar de Battlefield V, les choses sont désormais officielles pour Anthem : tout le nouveau contenu narratif à venir après le lancement sera proposé gratuitement. Le but pour EA et Bioware est donc de ne pas diviser la communauté sur le chemin entre ceux qui sortiront la carte-bleue et ceux ne voulant pas dépenser davantage, signifiant généralement un abandon de l'aventure.



Une bonne nouvelle donc pour ceux qui adhérent au concept fortement orienté multi, surtout qu'on rappelle que le titre n'aura pas de système de lootboxes, mais tout de même des micro-transactions pour des skins purement cosmétiques que les gros joueurs pourront néanmoins récupérer in-game sans rien dépenser.



Sortie prévue le 22 février 2019 sur PC, PS4 & One.