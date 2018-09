Charts Japon : la PS4 commence à s'essouffler

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 27 août au 2 septembre 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :fait un peu mieux que l'année dernière sur PS4. Mais, pour le marché physique en tout cas, cela ne comble pas totalement la disparition de la version PS3. En conclusion, sans le dématérialisé,fait donc le plus mauvais démarrage de la franchise.- La nouvelle IP du créateur de Harvest Moon,donc, fait dans la discrétion avec seulement 17.000 ventes.- Ce n'est pas avecque la série va reconnaître ses grandes heures : 10.000 ventes seulement sur PS4, contre plus de 60.000 pour, lui-même incarnant déjà une mauvaise performance à l'époque.- Anecdote : c'est la première fois depuis son lancement quese retrouve en dehors du top 20.Coté Hardware :- Contrairement à Famitsu, la Switch n'a pas encore passé les 5 millions chez Media Create.- L'effet Monster Hunter fut dantesque pour la PS4, mais pas suffisant pour stopper l'inéluctable : avec de faibles performances depuis des semaines et l'absence de jeux porteurs pour le marché (jusqu'à début 2019), la console fait désormais moins bien cette année qu'en 2017 sur le même laps de temps.Les jeux à retenir pour le prochain rapport :(PS4)(PS4, Switch)(PS4)