Death Stranding prend RDV pour le TGS

Hideo Kojima s'illustrera au Tokyo Game Show 2018 (le 23 septembre) avec un event consacré à Death Stranding où l'on retrouvera sur scène quelques uns des doubleurs de la version japonaise. Coté contenu, rien n'est spécifié pour le moment et on ne peut donc que croiser les doigts pour une présentation vidéo ou ne serait-ce qu'un trailer. Au pire il y aura les Game Awards de décembre, habituel rendez-vous pour ce projet depuis deux ans.



Prévu exclusivement sur PlayStation 4, le titre n'a pour l'heure aucune date de sortie. Kojima avait d'ailleurs évoqué une « annonce surprenante » en 2018 et on attend toujours, sauf s'il s'agissait de la présence de Léa Seydoux et Lindsay Wagner au casting.