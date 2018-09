Fighting EX Layer accueille son nouveau contenu Fighting EX Layer accueille son nouveau contenu

Akira annonce avoir lancé sur le PS Store sa MAJ 1.1.0 de Fighting Ex Layer, proposant une brouettes de correctifs (surtout concernant l'équilibrage) mais aussi et surtout deux nouveaux personnages, Rosso et Pullum, et autant de stages pour aller avec. Tout ça gratuitement.



Rappelons que trois autres personnages ont été annoncés sans que l'on sache encore s'ils seront gratuits ou payants : Area et Sharon de Street Fighter Ex et Terry Bogard de Fatal Fury.



Enfin, le développeur a confirmé officiellement l'arrivée prochaine d'une version boîte, mais uniquement au Japon pour le moment.