Fallout 76 : nouvelles informations Fallout 76 : nouvelles informations

Après Black Ops 4, Game Informer est parti faire le petit tour d'horizon de Fallout 76 pour ramener quelques informations sur ce spin-off axé multijoueurs, néanmoins jouable en solo même si l'on sait tous où se situera réellement l'intérêt.



Et donc en vrac :



- La quête principale sera plus longue que les autres épisodes, et le point final sera le lancement de votre première ogive nucléaire. Bien entendu, vous pourrez ensuite continuer le jeu, par exemple pour obtenir d'autres codes d'accès à des silos nucléaires.

- Amorcé avec Skyrim, le principe des quêtes qui se déclenchent en approchant d'une zone (ex : mine) sera toujours au programme.

- La carte, quatre fois plus grande que celle de Fallout 4, sera divisée en six régions, elles-mêmes découpées en plusieurs sous-régions. Certaines seront évidemment plus difficiles que d'autres à explorer.

- De manière générale, il y a un système de level-scaling mais toujours en faveur du monde qui vous entoure. Par exemple, si vous êtes niveau 40, alors les ennemis varieront toujours entre les niveaux 40 et 60 pour s'adapter au principe de la coopération.

- Il y aura néanmoins quelques « astuces » (non spécifiées) pour aider les joueurs qui veulent progresser en solo.

- Comme cela avait déjà été stipulé, aucun dialogue avec des PNJ (si ce n'est les robots pour troquer des choses), du moins généralement. Bethesda évoque la présence de certains personnages uniques, sans donner de détails si ce n'est que de toute façon, ils ne seront pas au coeur de l'expérience.

- Jeu à service oblige, les events seront présents. Lorsque cela arrivera, le PVP sera temporairement désactivé pour mettre en avant la coopération dans le cadre d'une quête. On nous donne en exemple un groupe de robots visiblement touristes dans l'esprit, souhaitant aller d'un point A à un point B, avec le besoin de les défendre des monstres pendant qu'ils commentent des monuments et autres.

- Bethesda tient à le répéter : bien que le système de compétences repose sur un système de cartes (il y en a des centaines et d'autres seront ajoutées), aucun plan de micro-transactions n'est au programme.

- Les serveurs proposeront 24 joueurs, avec des équipes de quatre aventuriers. Ce n'est pas une règle définitive : les développeurs se réservent la possibilité d'augmenter le maximum plus tard, ou au moins sur des serveurs spéciaux.



Fallout 76 sortira le 14 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.