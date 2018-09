Black Ops 4 : quelques infos sur le Battle Royale Black Ops 4 : quelques infos sur le Battle Royale

Coté FPS, cette semaine est consacrée à la bêta ouverte de Battlefield V, mais c'est Call of Duty : Black Ops 4 qui prendra aussitôt le relais le 10 septembre avec sa deuxième bêta totalement dédiée au nouveau mode « Blackout » (le Battle Royale donc).



Attention, il faudra impérativement avoir précommandé le jeu pour y accéder quel que soit le support, sauf sur PC à la date indiquée :



10 septembre : lancement de la bêta sur PS4

14 septembre : lancement de la bêta sur PC & One

15 septembre : la bêta devient ouverte à tous sur PC

17 septembre (19h) : fin de la bêta pour les trois supports



Si l'on rappelle tout cela, c'est surtout parce que Game Informer a pu s'y essayer à l'avance et promet un compte-rendu avec gameplay dans la semaine, en nous offrant tout de même trois informations croustillantes pour patienter :



- Le mode Blackout proposera un maximum de 80 joueurs « pour l'instant ». Les développeurs sont susceptibles de modifier ce quota en fonction des retours de la bêta.

- Les zombies seront présents durant les parties histoire de pimenter un peu les affrontements.

- Quatre véhicules proposés durant la bêta : camion (un conducteur, quatre passagers), quad (un conducteur, un passager), zodiac (un conducteur, un passager), hélicoptère (un conducteur, quatre passagers).



Le jeu complet arrivera lui le 12 octobre prochain.