Travis Strike Again : déjà du DLC en vue Travis Strike Again : déjà du DLC en vue

Gamexplain a pu rapidement interviewé Suda51 dans le cadre de la récente PAX West, l'homme ayant fait part de sa présence pour continuer la promotion de son Travis Strikes Again, prévu pour janvier 2019 sur Switch.



On notera donc que



- Le titre est actuellement en phase de debugs.

- Il y a déjà des plans pour des DLC futurs, et plus exactement « deux packs de DLC ».

- On ignore s'il s'agira de nouvelles missions ou de choses plus annexes (skins).

- Suda51 se montre satisfait de la réception des joueurs s'étant essayé à la démo.

- Concernant le cas Killer 7 (qui fera prochainement son retour sur Steam), l'homme espère proposer ce style d'anciens titres pour la Switch mais ne peut encore rien dire de concret.



Enfin, Suda51 déclare avoir déjà des idées pour « la suite », sans préciser s'il parle d'un Travis Strike Again 2 ou d'un No More Heroes 3 promis depuis… 2009.