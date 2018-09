Netflix : Henry Cavill confirmé pour le rôle de Geralt dans la série The Witcher Netflix : Henry Cavill confirmé pour le rôle de Geralt dans la série The Witcher

La rumeur est officiellement confirmée : c'est bien Henry Cavill (Man of Steel, Batman V Superman) qui incarnera Geralt de Riv dans la future et ambitieuse adaptation Netflix de The Witcher.



Une série dont il faudra patienter avant d'en voir la couleur puisque le lancement de la Saison 1 (huit épisodes) n'est pas attendu avant courant 2020, sans plus de précisions pour le moment.



Showrunner : Lauren Schmidt Hissrich

Réalisateurs : Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez et Charlotte Brändström

Producteur exécutif : Alik Sakharov