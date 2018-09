Assassin's Creed Odyssey proposera plus de 300 quêtes annexes (+ autres infos) Assassin's Creed Odyssey proposera plus de 300 quêtes annexes (+ autres infos)

La PAX West a permis de partir à la chasse aux infos concernant Assassin's Creed Odyssey avec quelques morceaux de choix rapportés pour faire patienter les fans jusqu'au mois prochain, le 5 octobre précisément.



Voici ce qui en sort :



- Pour garder un minimum de cohérence, l'équipe explique que les créatures mythiques (Méduse et le Minotaure par exemple) sont ici de vrais humains, corrompus par des morceaux d'Eden.

- Les créatures seront liées à la faction des « Filles d'Artemis ».

- Contrairement à Origins, le lien entre le protagoniste et l'aigle sera expliqué dans Odyssey.

- L'absence de bouclier vient d'une volonté de rendre le jeu plus difficile.

- Des personnages de soutien refuseront de rejoindre l'équipage si vous avez une mauvaise réputation.

- A ce sujet, ce qui pourra faire baisser votre réputation viendra des actes envers les citoyens, comme tuer, voler ou détruire leurs biens.

- L'aventure proposera pas moins de 600 points d'intérêt et plus de 300 quêtes annexes.



Reste à voir si ce dernier point est une bonne nouvelle : bien que scénarisées, difficile de se souvenir de plus d'une dizaine de quêtes annexes sur les quelques 120 disponibles dans Origins.