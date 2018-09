Resident Evil 2 : un premier visuel d'Ada Resident Evil 2 : un premier visuel d'Ada

Petit leak du coté de Capcom et plus précisément de Resident Evil 2 avec un premier aperçu du nouveau design d'Ada Wong, espionne qui n'a pas eu besoin d'étaler son passé pour marquer la série car présente dans trois épisodes (les deux autres étant RE4 et RE6).



On ignore en revanche si elle sera jouable ne serait-ce que dans le cadre d'un bonus, le mode Extreme Battle n'étant pas encore confirmé pour le moment, mais peut-être que le TGS sera plus parlant à ce sujet.



Sortie prévue pour le 25 janvier 2019 sur PC, PS4 & One.