Battlefield V : le contenu de la bêta Battlefield V : le contenu de la bêta

Avec les lancements conjoints de Dragon Quest XI et Spider-Man, beaucoup risquent d'être occupés cette semaine mais Electronic Arts tient à rappeler que la bêta ouverte de Battlefield V débutera ce jeudi 6 septembre à 11h00, et même dès demain si vous avez précommandez le jeu. Notons que dans les deux cas, vous pouvez dès à présent lancer le pré-téléchargement.



Au niveau du contenu :

- Carte Rotterdam (mode Conquête)

- Carte Artic Fjord (modes Conquête et Grandes Opérations)

- Accès au système de Compagnies

- Cinq chars, sept avions

- Toutes les classes disponibles



La bêta se terminera pour tous mardi prochain (11 septembre) à 17h00, et il faudra patienter ensuite jusqu'au 20 novembre pour retourner au front.