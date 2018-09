Mario + The Lapins Crétins passe les deux millions

Un an après sa sortie,continue de garder son statut de meilleure vente Switch pour un jeu tiers (quand même aidé par le coté cross-over), Ubisoft annonçant deux millions de ventes en combinant l'édition standard, le dématérialisé et la récente version GOLD.Un partenariat à succès qui se renouvellera en fin d'année avec(dont la version Switch inclura Fox McCloud et son vaisseau), sachant que Yves Guillemot a déjà annoncé vouloir poursuivre à l'avenir ce type de collaboration avec Nintendo.