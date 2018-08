Charts Japon : entre barbares et héros

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 20 au 26 août 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.- La rentrée scolaire approche et les chiffres sont en baisse, au point de laissers'accaparer du trône sans forcer.- Très populaire sur le marché manga/anime, l'adaptation den'aura pas non plus la destinée des plus grands shonen sur consoles avec seulement 40.000 ventes en cumulée.- Baisse générale de ce coté aussi, plus ou moins dans les mêmes proportions pour chacune, faisant que le classement reste inchangé.- Naruto to Boruto : Shinobi Strikers (PS4/One)- PES 2019 (PS4/One)- Little Dragons Café (PS4/Switch)