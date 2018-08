Mobile : un Direct Mini pour Dragalia Lost

Pendant que les joueurs Switch attendent avec impatience la date du prochain (vrai) Nintendo Direct, la firme a donc eu le temps de placer non pas deux mais trois petits shows : l'Indie Highlight durant la GamesCom, le Nindies Showcase ce mardi et maintenant un Direct Mini tout juste annoncé.Et ce sera consacré aux curieux du mobile puisque l'objet de la présentation sera, la nouvelle IP en partenariat avec Cygames, déjà présenté avec un premier trailer (voir ci-dessous) et qui ne tardera pas puisqu'on nous annonce de suite une sortie pour le 27 septembre (au Japon et aux USA du moins).RDV ce jeudi 30 août tôt le matin (05h30) pour découvrir tout cela.