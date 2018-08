Spider-Man : infos sur le Season Pass Spider-Man : infos sur le Season Pass

Une dizaine de jours avant son lancement, Spider-Man commence à détailler l'offre de son Season Pass vendu 24,99€, et directement inclus dans la Digital Deluxe Edition.



Comme on le savait déjà, trois DLC sont au programme mais en voici les dates et un premier aperçu du contenu.



The Heist

- 23 octobre

- Intègre Black Cat au casting des méchants

- Nouvelles missions

- Défis annexes avec une nouvelle faction

- Trois nouvelles tenues



Turf War

- Novembre 2018



Silver Lining

- Décembre 2018



Pas de précisions pour ces deux derniers mais chacun proposera de nouvelles missions, défis et costumes.