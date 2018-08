Sekiro était bien au départ un nouveau Tenchu Sekiro était bien au départ un nouveau Tenchu

Lors d'une interview accordée au site GamesIndustry, Yasuhiro Kitao de From Software a validé l'un des secrets de polichinelle sur Sekiro : Shadows Die Twice : le titre était bien de base un Tenchu, licence toute trouvée pour faire quelque chose sur « un thème japonais » et « différent de Dark Souls ».



Il s'agissait donc probablement du mystérieux reboot évoqué en 2016, parmi les trois projets en cours annoncés par From Software (les deux autres étant Déraciné pour le PSVR et un futur Armored Core).



Ce n'est qu'au cours de son développement que les choses ont évolué pour cette nouvelle IP qui arrivera le 22 mars 2019 sur PC/PS4/One, et Kitao indique d'ailleurs qu'il n'y a aucun rapport entre le fait d'avoir voulu faire un nouveau Tenchu et le partenariat avec Activision (qui possédait la licence jusqu'en 2004) : From Software a juste fait ses démarches pour trouver un éditeur en dehors du Japon, et le géant occidental était ok.



D'ailleurs comme le dit Michelle Fonseca (directrice marketing chez Activision) :



« Quand From Software frappe à votre porte en disant 'Hey, nous voulons faire un jeu', il n'y a qu'une seule réponse à donner. »



Activision qui d'ailleurs réaffirme laisser toutes libertés de mouvements à From Software, démentant en passant l'existence de micro-transactions : il s'agirait apparemment d'une simple erreur de mention sur le PS Store.



Reste que l'on ignore toujours pourquoi From Software n'a tout simplement pas été voir Bandai Namco, éditeur de la trilogie Dark Souls, qui d'ailleurs cherche toujours à enrichir son catalogue.