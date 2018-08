Japon : en 2017, Splatoon 2 et la Switch ont relancé les ventes d'Amiibo Japon : en 2017, Splatoon 2 et la Switch ont relancé les ventes d'Amiibo

Il faut apparemment du temps pour calculer les stocks d'Amiibo écoulés et c'est donc seulement maintenant que Media Create dresse un rapport des ventes de figurines Nintendo au Japon, avec d'ailleurs des chiffres à la hausse en 2017 notamment grâce à l'impressionnant Splatoon 2 qui représente à lui seul un tiers des figurines écoulées (environ 900.000).



Ventes Amiibo en 2014 : 301.075

Ventes Amiibo en 2015 : 3.036.448 (3.337.523)

Ventes Amiibo en 2016 : 2.483.771 (5.821.294)

Ventes Amiibo en 2017 : 2.713.441 (8.534.735)



Sur le top 10, les cinq premières places sont pour des Amiibo Splatoon, tandis que Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey se partagent le reste.



Difficile en revanche d'estimer quoi que ce soit pour 2018, Nintendo se montrant beaucoup plus sage cette année que la précédente, avec pour l'heure uniquement trois de plus pour Splatoon 2 et deux pour Smash Bros Ultimate (même si l'on sait qu'il y en aura bien plus).



Notons enfin du coté d'Animal Crossing que Nintendo a réussi à écouler plus de 4,5 millions de cartes, avec des chiffres néanmoins en baisse (moitié moins en 2017 qu'en 2015). A voir si la firme profitera d'un futur et probable épisode Switch pour relancer la tendance.