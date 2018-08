Paul Rustchynsky se pose chez Slightly Mad Paul Rustchynsky se pose chez Slightly Mad

Paul Rustchynsky n'a dernièrement pas eu beaucoup de chances. Après l'échec (relatif) de DriveClub qui a conduit Sony à se débarrasser d'Evolution puis l'échec (tout court) de OnRush qui a causé une sale restructuration du studio chez Codemasters, le Game Director a fait ses valises pour tenter de trouver la terre promise, et on apprend aujourd'hui son atterrissage chez Slightly Mad Studios, créateur Project CARS (1&2).



Une arrivée potentiellement intéressante quand on sait que l'homme prête une certaine attention aux courses nerveuses (n'oublions pas de citer MotorStorm), et que Slightly Mad a sous-entendu par le passé la haute possibilité d'une adaptation de la franchise Fast & Furious.