Microsoft confirme l'offre Xbox All Access

Encore en rumeur la semaine dernière, le nouveau programme Xbox All Access vient d'être confirmé par Microsoft. Si vous n'avez pas suivi la chose, il s'agit dans les grandes lignes du même type d'offre que l'on retrouve dans la téléphonie mobile, à savoir un système d'abonnement qui vous permet de repartir d'office avec le matériel, ici une Xbox One en l'occurrence.Pour l'heure, seuls les USA sont concernés, et ce dès à présent avec deux offres :- 22$/mois pendant 2 ans : Xbox One S + Xbox Game Pass + Xbox Live Gold- 35$/mois pendant 2 ans : Xbox One X + Xbox Game Pass + Xbox Live GoldOn remarquera d'ailleurs qu'opter pour ce type d'abonnement revient (un peu) moins cher que l'achat au détail, hors promotions évidemment.