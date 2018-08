Shin Megami Tensei V : ça progresse mais patience

Voilà déjà presque un an quen'a pas donné la moindre nouvelle, mais comme pour rassurer les fans, son producteur Kazuyuki Yamai a fait savoir auprès de Famitsu que le développement en était actuellement à une « phase intensive » avec plusieurs choses qui ont déjà été finalisées, notamment une bonne partie du nouveau casting ainsi que le bestiaire.Le chantier étant considéré comme trois fois plus important que celui du quatrième épisode, avec aucune concession faite entre rendu et contenu, l'homme demande de faire encore preuve de patience puisque Atlus ne compte visiblement pas montrer le jeu avant qu'il ne soit suffisamment avancé. Presque une habitude : il a fallu attendre plus de deux ans entre l'annonce deet sa première présentation vidéo.Notons en passant que Kazuyuki Yamai étudie actuellement la possibilité d'un remake ou portage de, troisième épisode de la franchise, sans rien pouvoir confirmer pour le moment.