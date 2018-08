Falcom prépare le prochain chapitre d'Ys Falcom prépare le prochain chapitre d'Ys

Lors d'une interview accordée à nos confrères d'ActuGaming, Toshihiro Kondo (président de Falcom) a fait savoir qu'un nouvel épisode de la franchise Ys était en préparation, rajoutant surtout que Adol en serait toujours le personnage principal et que cela se déroulerait après les événements de Ys VIII. Et l'on ne parle pas d'un éventuel remake de Ys VI ou Ys Seven (la série à un ordre chronologique assez particulier) puisqu'il s'agira d'un épisode inédit, donc on imagine le IX.



Pas un mot supplémentaire sur ce projet dont on réclamera de la patience (Ys VIII n'a que deux ans) mais il suffit de lire entre les lignes pour comprendre que si la Switch a ses chances de l'accueillir, la priorité sera probablement faite à la marque PlayStation.