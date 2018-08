ZOE2 : Konami propose une nouvelle démo ZOE2 : Konami propose une nouvelle démo

Trois mois après avoir lancé la démo jouable du (nouveau) remaster de Zone of the Enders : The 2nd Runner, Konami vient de la supprimer pour aussitôt la remplacer par un neuf, de 4,5Go au lieu de 3Go.



Cette deuxième version se montre plus conséquente en contenu puisque permet de jouer de l'introduction jusqu'au premier affrontement face à Anubis, le tout toujours compatible 4K sur PS4 Pro, avec également le mode VR.



Pour l'heure, la démo n'est disponible que sur PS4 mais arrivera demain sur Steam. Le jeu complet arrivera lui le 6 septembre pour une trentaine d'euros.