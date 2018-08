Left Alive : nouvelles infos + RDV en septembre Left Alive : nouvelles infos + RDV en septembre

Après les quelques visuels et informations lâchées durant la GamesCom, permettant à Left Alive de revenir dans l'actualité, c'est maintenant Famitsu qui vient rajouter son petit grain de sel avec d'autres détails à retenir pour patienter jusqu'au mois prochain : car oui, les développeurs promettent du neuf en septembre, donc probablement durant le TGS.



Du coté du scénario :

- L'histoire débute lorsque l'armée d'un pays voisin attaque sans prévenir une petite ville frontalière, massacrant soldats mais également civils. Personne ne sait au départ quel est le but derrière ce soudain massacre.

- On suivra le design de trois habitants de cette même ville, coincée à l'intérieur à cause de la mise en place d'un blocus.

- Les trois personnages sont ceux du Visual Key : un jeune soldat encore inexpérimenté (et pilote de Wanzer), une femme policière portant le poids d'un traumatisme passé, et enfin un prisonnier évadé avant son exécution.



Du coté du gameplay :

- Comme dit précédemment, le jeu offrira une certaine liberté aux joueurs puisque vous pouvez opter pour de la pure infiltration (mais avec des munitions très limitées, et du craft pour concevoir des pièges) ou du bourrinage à risque en volant un mécha.

- En revanche, si les trois protagonistes sont jouables, il n'y a aucune différence de capacité entre chacun.

- Les civils à sauver seront présents dans chaque mission sous forme d'une quête secondaire. Certains devront être libérés puis convaincus, tandis que d'autres feront l'objet d'une étape sous chrono : par exemple, en tentant d'en sauver un d'une proche exécution.

- En cas d'échec, n'ayez crainte : il sera possible de rejouer les missions une fois terminées.



Toujours aucune date de sortie pour le moment.