Cyberpunk 2077 franchit une étape importante de son développement (jouable du début à la fin) Cyberpunk 2077 franchit une étape importante de son développement (jouable du début à la fin)

S'exprimant auprès du site Engadget, CD Projekt Red a fait savoir par l'intermédiaire du producteur Richard Borzymowski que Cyberpunk 2077 venait de franchir une étape cruciale de son développement : en chantier depuis environ 6 ans, le titre est aujourd'hui pleinement jouable du début à la fin.



Bien sûr, il reste le travail technique, l'ajout d'assets, les différents tests pour repérer les failles et autres bugs (en plus de laisser une marge pour ajouter du contenu), mais on va dire qu'une bonne partie du travail est effectuée, et l'on comprend pourquoi l'éditeur avait sous-entendu la possibilité d'une sortie cross-gen.



A part cela, l'interview indique que la démo montrée en behind-close-door durant la GamesCom est très proche de celle de l'E3, ajoutant un aperçu de l'éditeur de personnage et le katana, un arme qui pourra générer un bouclier pour dévier les balles. La démo ajoutait également une scène finale inédite, montrant pour la première fois Night City... de nuit , soit l'occasion de mettre en avant l'abondance de néons (voir visuel ci-dessous).



On ne sait en revanche toujours pas quand le peuple aura droit à ce genre de présentation.