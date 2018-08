Team Sonic Racing aura bien des courses solo (+ nouvelles infos dont un mode histoire) Team Sonic Racing aura bien des courses solo (+ nouvelles infos dont un mode histoire)

Assez mal aimé jusqu'à présent, Team Sonic Racing vient poser de nouveaux arguments sur la table pour montrer sa valeur, avec d'ailleurs la sensation que quelques plans ont été modifiés par rapport à ce qui était prévu.



Par exemple, le système d'équipe qui était annoncé jusque là comme « fixe » devient plus libre : vous pourrez créer l'équipe que vous souhaitez et même y mettre les trois mêmes personnages (trois Sonic, trois Shadow, etc). Plus important encore, voilà que l'on apprend que finalement, il existera un mode qui permettra de jouer de manière classique, donc en chacun pour soi.



Et l'on rajoute à cela la présence d'un mode Histoire qui à première vue semble proche dans la forme d'un Sonic Transformed (une map avec de multiples courses et modes associés), mais avec cette fois un peu de scénario.



Sortie prévue pour cet hiver sur PC, PS4, One et Switch.



UPDATE

- 21 tracés pour 7 zones.