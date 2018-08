The Walking Dead prépare ses débuts sur Switch The Walking Dead prépare ses débuts sur Switch

Pendant que les joueurs PC/PS4/One peuvent déjà débuter la quatrième et dernière saison de The Walking Dead, la Switch se lancera enfin dans la franchise le 28 août en accueillant la toute première saison, intégrant d'ailleurs la petite extension 400 Days, le tout pour 24,99€ (astuce : les jeux Telltale sont très souvent en promo).



Les Saisons 2 et 3 suivront très rapidement puisque l'éditeur compte sortir sa Final Season sur la machine avant la fin d'année.