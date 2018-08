Charts US : la Switch première en juillet Charts US : la Switch première en juillet

Le groupe NPD nous livre comme son dernier rapport concernant le marché du jeux vidéo aux USA ? Cette fois pour le mois de juillet avec un CA général en hausse de 14 % (749 millions de dollars), notamment grâce au hardware et aux accessoires.



Coté hardware :



- La Switch est au sommet, pour la première fois en 2018.

- Il s'agit du meilleur mois de juillet pour Nintendo (Switch & 3DS) depuis 2009.

- Leak des chiffres (à vérifier) :



Switch : environ 263.000

PlayStation 4 : environ 187.000

Xbox One : environ 152.000

Nintendo 3DS : environ 84.000





Coté Software

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Octopath Traveler

2. GTA V

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Crash Bandicoot Trilogy

5. Zelda : Breath of the Wild

6. Far Cry 5

7. Super Mario Odyssey

8. The Crew 2

9. Rainbow Six Siege

10. Mario Tennis Aces



- Nintendo passe éditeur numéro 1 de l'année aux USA (devant Ubisoft).





Les meilleures ventes de l'année 2018 aux USA

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Far Cry 5

2. God of War

3. Monster Hunter World

4. Call of Duty WWII

5. GTA V (+1)

6. Dragon Ball FighterZ (-1)

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. NBA 2K18

9. MLB18 The Show

10. Super Mario Odyssey