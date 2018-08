Left Alive redonne des nouvelles Left Alive redonne des nouvelles

Oublié dans les tiroirs de Square Enix à l'E3 dernier, Left Alive vient rappeler son existence pour cette GamesCom avec quelques visuels que voici, accompagnés de quelques petites informations fournis par Dual Shockers qui se prépare à livrer bientôt une interview complète des deux têtes pensantes derrière ce spin-off de Front Mission.



- Comme prévu, le jeu mélangera phases en TPS « à pied » et séquences à bord de Wanzer.

- La plupart du temps, les méchas devront être volés mais rien ne vous empêchera d'opter pour une autre approche et de continuer à pied.

- A ce propos, lorsque vous êtes au sol, si vous y gagnez forcément en discrétion, il faudra aussi la jouer tactique à cause de ressources très limitées.

- Le jeu met beaucoup en avant les « choix », notamment par les civils à sauver. Chaque civil a sa propre personnalité et devra parfois être convaincu pour vous suivre. Rien ne vous oblige à le faire, et vous pourrez très bien les laisser tomber, avec les éventuelles conséquences qui suivront sur le scénario.



Prévu sur PC et PS4, le titre n'a pas encore de date de sortie pour le moment.