Pas de nouvel Assassin's Creed en 2019 Pas de nouvel Assassin's Creed en 2019

Cette fois, Yves Guillemot n'a pas souhaité tourner autour du pot en disant les choses concrètement : il n'y aura pas de nouvel épisode d'Assassin's Creed en 2019, même si une partie de l'année sera évidemment consacrée au suivi DLC&MAJ de Odyssey.



Même si les rumeurs ont déjà pointé vers un troisième épisode de cette trilogie préquelle qui se situerait cette fois à Rome, le PDG d'Ubisoft explique ce choix par le fait que Origins et Odyssey ont été développés plus ou moins en même temps. Il est donc probable que le suivant n'est pas encore bien avancé dans son chantier, et que 14 mois ne seront pas suffisants pour le terminer.



Reste donc à voir si fin 2019 verra l'arrivée d'un certain Watch Dogs 3, déjà teasé mais encore jamais confirmé officiellement.