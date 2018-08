Dragon Quest Builders 2 reprend un RDV Dragon Quest Builders 2 reprend un RDV

Square Enix estime qu'il est temps de passer la seconde concernant le cas de Dragon Quest Builders 2 et annonce donc la tenue d'un Live Stream ce 29 août en début d'après-midi, avec au programme du neuf coté gameplay, de nouvelles informations, un paquet de guests dont Yuji Horii, et surtout la date de sortie japonaise.



Prévu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, cette suite en apparence assez proche du premier compte proposer ce qu'il faut coté contenu, avec en vrac :



- Exploration sous-marine

- Meilleure circulation de l'eau

- Plein de nouveaux matériaux

- Enfin une mini-map

- Hauteur des habitations trois fois plus élevée

- Un PNJ qui nous accompagnera constamment

- Monde totalement ouvert et pas découpé en chapitres

- Mode coopération à quatre

- Des bonus de sauvegarde si vous avez le premier

- Inclura directement les 100 meilleurs créations de la communauté