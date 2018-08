GamesCom Awards : la liste des récompensés GamesCom Awards : la liste des récompensés

Si vous vous intéressez aux récompenses pour tel ou tel titre à venir, voici celles distribuées à l'occasion de la GamesCom 2018 avec comme de coutume des points qu'on ne comprendra pas toujours, du genre si l'on tente de faire la différence entre un jeu casual et un jeu familial.



Voici toujours (et non, pas de catégorie baston).



Meilleur jeu d'action : Sekiro : Shadows Die Twice

Meilleur DLC : Destiny 2 Forsaken

Meilleur jeu casual : Team Sonic Racing

Meilleur jeu familial : Super Mario Party

Meilleur jeu de puzzle/skill : Ori and the Will of the Wisps

Meilleur jeu de courses : Forza Horizon 4

Meilleur RPG : Divinity Original Sin II

Meilleure simulation : Farming Simulator 19

Meilleur jeu social/Online : Call of Duty : Black Ops 4

Meilleur jeu de sport : FIFA 19

Meilleur jeu de stratégie : Total War : Three Kingdoms



Meilleur jeu PS4 : Spider-Man

Meilleur jeu One : Ori and the Will of the Wisps

Meilleur jeu Nintendo : Super Smash Bros Ultimate

Meilleur jeu PC : Anno 1800

Meilleur jeu mobile : Shadowgun War