VentureBeat : EA a des plans pour contrer les faibles précommandes de Battlefield V

Après le Wall Street Journal, c'est au tour de VentureBeat de faire savoir selon ses sources que les choses ne vont pas très bien concernant les précommandes de, et pas que d'ailleurs. De manière globale et selon leurs sources près de commerçants en ligne, la plupart des jeux de fin d'année auraient actuellement un nombre de réservations inférieurs aux attentes… saufévidemment.Ce n'est pas non plus de l'ordre du drame,ayant tout de même des précos supérieures à celles deen son temps, mais outre le rouleau-compresseur de Rockstar, le marché subit le contre-coup des jeux à service : des titres commeetcontinuent de happer une partie du public qui ne s'intéresse du coup à rien d'autres.Toujours selon Venturebeat, EA aurait tout de même un plan de secours concernantsi les ventes n'étaient pas à la hauteur au lancement, avec l'arrivée d'un mode Battle Royale ainsi qu'une « grosse surprise » dont les sources ne peuvent dire davantage.- Nouveau trailer en passant pour présenter le nouveau système de clan.